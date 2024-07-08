مدارس بديلة للثانوية العامة بعد الإعدادية.. أبرزها الضبعة النووية

أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني، أن المدارس التكنولوجية تتيح لخريجيها إكمال دراستهم بالجامعات التكنولوجية لمدة 4 سنوات والاستفادة منها والتأهيل لسوق العمل، مشيرًا إلى أن الدراسة بالجامعة التكنولوجية مميزة بها 70% جانب عملي ويتيح للطالب العمل بالتزامن مع الدراسة.

وشدد «بصيلة»، خلال لقائه ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المُذاع عبر شاشة «سي بي سي»، على أن العديد من المدارس البديلة للثانوية العامة وبعضها متفردة كمدرسة الضبعة النووية وهي المدرسة الوحيدة في المنطقة التي تعطي تعليما تكنولوجيا للعاملين في المحطات النووية وينضم له سنويًا 60 طالبا، متابعًا: «بنسبة 100% اللي بينجح في سنوات الدراسة يعمل على الفور بمحطة الطاقة النووية بالضبعة».

مدارس بعد الإعدادية

وأشار إلى أن فترة التجنيد الإلزام للخريجين والعاملين بمحطة الطاقة النووية يكون داخل المحطة وهو بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكي يضمن لخريجي المدرسة أعلى درجة من درجات التخصص والتمييز، ولذلك تعد مدرسة الضبعة النووية من مدارس القمة وبها إعداد جيد للطلاب لسوق العمل والعمل بالمحطة.

وأوضح أن هناك مدرسة لتصنيع الطائرات وهي مدرسة مميزة وهي بحلوان ومجموعها 240 درجة، ولكل مدرس فرنسي بالمدرسة 5 طلاب فقط، وبه نوعية التعليم المختلفة، وبعدها لديه فرصة للتعليم بالهيئة العربية للتصنيع وهي نقطة جاذبة لكثير من الطلاب.