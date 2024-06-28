فتح باب التقدم لمدرسة الضبعة لتكنولوجيا الطاقة النووية.. اعرف المميزات والرسوم

أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب القبول للالتحاق بمدرسة الضبعة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، وتتسم بعدة مميزات تجعل الطلاب يتنافسون للالتحاق بها.

تفاصيل الالتحاق بمدرسة الضبعة للطاقة النووية

وخلال التقرير التالي تستعرض «الوطن» تفاصيل الإلتحاق بمدرسة الضبعة الفنية والطاقة النووية، من حيث الشروط والمستندات المطلوبة، والاختبارات، بالتزامن مع فتح باب التقديم، وتأتي على النحو التالي:

تبدأ مدرسة الضبعة النووية فتح باب القبول، للالتحاق بالصف الأول الثانوي بالمدرسة، على أن يتم قبول طلبات الالتحاق، عبر موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت، وفقًا للشروط التالية:

شروط الالتحاق بالمدرسة النووية بالضبعة

أن يكون الطالب حاصلًا على الشهادة الإعدادية هذا العام.

- أن يكون مصريًا من أبوين مصريين.

- حاصل على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول.

- مجموع الطالب لا يقل عن 260 درجة لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- ألا يزيد سن الطالب في 1/10/2024 عن 18 سنة.

- ألا تقل درجات المواد العلمية (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%.

- التقديم متاح لجميع خريجي الإعدادية العامة الأزهرية (بنين فقط من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.

- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح في حالة التساوى المجموع الاختبارات، وبما لا يتعدى نسبة 20% بمدينة الضبعة من المقبولين.

- يسجل الطالب على الموقع الإلكترونى الذي يتم نشره.

- اجتياز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية.

- أن يكون لائقًا طبيا.

- اجتياز الكشف الطبي.

- التقديم متاح لجميع خريجي الإعدادية العامة والأزهرية بنين فقط لجميع المحافظات.

رسوم مدرسة الضبعة النووية

- يتم سداد مبلغ 3 ألاف جنيها مصريا للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية، ويتم زيادته سنوياً طبقاً للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن، بالإضافة إلى المصاريف الحكومية العادية.

مميزات مدرسة الضبعة النووية

تتميز الدراسة بمدرسة الضبعة النووية بالتالي:

المدرسة نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع هيئة الطاقة الذرية، وهيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وصندوق التعليم حياة القومي الخيري.

- الدراسة بها نظام 5 سنوات.

- توفر المدرسة إقامة داخلية، حيث يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم والة مذاكرة وصالة رياضية.

- يسمح للطلاب بنزول إجازة يومي الخميس والجمعة والعودة السبت.

- توفر المدرسة وسيلة نقل للطلبة من وإلى محافظة الأسكندرية.

- تدريبات ميدانية للطلبة اثناء فترة الدراسة.

- توفير فرصة عمل متميزة للطلاب المتميزين بالجهات والهيئات العاملة في مجالات المدرسة.

- إمكانية استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية.

- امكانية استكمال الدراسة بكلية الهندسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة، وفقاً للمجموع.

- الحصول علي شهادة الدبلوم نظام خمس سنوات للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية.

تخصصات مدرسة الضبعة النووية

تضم المدرسة ثلاثة تخصصات وهي:

- الميكانيكا النووية.

- الكهرباء النووية.

- الإلكترونيات النووية.

نظام الدراسة بمدرسة الضبعة النووية

الدراسة تكون عامة في الصف الأول، ويبدأ التخصص من الصف الثاني بحسب رغبة الطالب.

وبالنسبة للمواد الدراسية، بمدرسة الضبعة النووية، تكون على النحو التالي:

- يدرس الطلاب المواد الدراسية للتعليم الفني.

- دراسة مواد تتعلق بالطاقة النووية.

- مواد ثقافية تشمل: لغة عربية، وإنجليزية، وروسية، وتربية دينية، فيزياء كيمياء، رياضيات تربية وطنية ودراسات اجتماعية.

- مواد فنية، تشمل: تكنولوجيا عامة كهرباء، تكنولوجيا عامة ميكانيكا، تكنولوجيا عامة، إلكترونيات، أجهزة قياس كهربية وميكانيكية، علم المواد، رسم فني، الأمان الصناعي حاسب آلى وتكنولوجيا طاقة نووية.

ثلاث ورش عملية تشمل: ورشة كهرباء، ورشة ميكانيكا وورشة إلكترونيات.