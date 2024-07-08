أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 8-7-2024 في الأسواق والمحلات

شهدت أسعار الفاكهة اليوم الاثنين 8-7-2024 حالة من الإستقرار في مختلف الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة بأخرى، وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها في الأسواق والمحال التجارية، وفقا لآخر تحديثات أعلنتها بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الفاكهة بمختلف أنواعها اليوم في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو الموز البلدي بحوالي 19.22 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو التفاح المحلي حوالي 37.14 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الخوخ حوالي 33.17 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو البرقوق بحوالي 42.94 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الموز المستورد بحوالي 29.52 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو المانجو البلدي بحوالي 38.72 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو البلح العجوة بحوالي 47.26 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو جوز هند بحوالي 42.66 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الكمثرى البلدي بحوالي 45 جنيها.

سجل متوسط سعر كيلو الكنتالوب بحوالي 16.68 جنيه.

سجل متوسط سعر كيلو الكاكا بحوالي 27.35 جنيه.