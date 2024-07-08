فتح باب التقديم لمدرسة الضبعة النووية.. الرابط وشروط الالتحاق

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدارسي 2023-2024، بمجموع لا يقل عن 260 درجة للتقدم للمدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة، وذلك من اليوم الاثنين 8 يوليو حتى الاثنين 15 يوليو.

المدرسة الأولى من نوعها في الشرق الأوسط

وأضحت الوزارة أنّ المدرسة الفنية المتقدمة للتكنولوجيا التطبيقية للطاقة النووية بمدينة الضبعة، تعد الأولى والوحيدة من نوعها في الشرق الأوسط في مجال الطاقة النووية، ويتم تأهيل طلابها للعمل في مجال المفاعل النووي السلمي، وتقع المدرسة في مدينة «الضبعة» بمحافظة مطروح.

التخصصات المتاحة

وأشارت الوزارة إلى ضم المدرسة لمنظومة مدارس التكنولوجيا التطبيقية منذ العام الماضي، وتأتي الدراسة بها بنظام الخمس سنوات، ويتوفر للطلاب إقامة داخلية، إذ يوجد مبنى سكني لإقامة الطلاب مجهز بمطعم وصالة مذاكرة وصالة رياضية، ويسمح للطلاب بالنزول إجازة يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع والعودة للمدرسة يوم السبت.

يذكر أنّ المدرسة تضم ثلاثة تخصصات وهي الميكانيكا النووية، والكهرباء النووية، والإلكترونيات النووية، وإجراءات التقديم بها كالآتي:

شروط الالتحاق بالمدرسة

1- أنّ يكون الطالب مصري الجنسية.

2- أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي (عام) دور أول 2024، بمجموع لا يقل عن (260 درجة) أو ما يعادلها من الشهادة الإعدادية الأزهرية.

3- ألا يقل متوسط مجموع مواد (الرياضيات + اللغة الانجليزية + العلوم) عن نسبة 95%.

4- التقديم متاح لجميع خريجى الإعدادية العامة/ الازهرية (بنين فقط) من جميع محافظات جمهورية مصر العربية.

5- ألا يزيد سن الطالب المتقدم في 1/10/2024 عن 18 سنة.

6- الأولوية في القبول لأبناء محافظة مطروح (الحاصلين على الشهادة الإعدادية من محافظة مطروح) في حالة التساوي لمجموع الاختبارات وبما لا يتعدى نسبة 20% من المقبولين.

7- أنّ يسجل الطالب على الموقع الإلكتروني

8- أنّ يجتاز اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية .

9- أنّ يكون لائقا طبيا (اجتياز الكشف الطبي).

10- يتم سداد مبلغ 3000 جنيه مصري للطلاب المقبولين مقابل الخدمات الإضافية التعليمية، ويتم زيادته سنويا طبقا للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن (بالإضافة إلى المصاريف الحكومية العادية).

اختبارات القبول بالمدرسة

1- يتم سداد مبلغ 250 جنيها مصريا بمنافذ الدفع الإلكترونية (غير مستردة) رسوم التقدم والاختبارات لمدارس التكنولوجيا التطبيقية (سيتم الإعلان عنها قريبا).

2- يتم عقد اختبار إلكتروني للطلاب يشمل (اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – اختبار ذكاء IQ) بالمقرات المحددة من خلال وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى جميع محافظات الجمهورية ويخطر بها الطلاب إلكترونيًا، وبعد انتهاء الطالب من أداء الاختبار تظهر نتيجته بشكل فورى إلكترونياً دون تدخل بشري، ويوقع على ذلك.

3- يتم ترتيب نتيجة الطلاب والمفاضلة بينهم على أساس المجموع الإجمالي للاختبار، ويتم اختيار عدد 120 طالبا الأعلى درجة لأداء الاختبارات اللازمة، وفي حالة تساوي الدرجات يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموعا في الشهادة الإعدادية، وفي حالة التساوي يتم الترتيب طبقا للأعلى مجموعا في درجات مواد (الرياضيات – العلوم – اللغة الإنجليزية).

4- في حال تخلف أو تعذر حضور أحد الطلاب لتلك الاختبارات، يتم اختيار الطالب اللاحق مباشرة بدلا منه.

مميزات الدراسة بالمدرسة

- إمكانية توفير فرصة عمل متميزة للطلاب المتميزين بالجهات والهيئات العاملة في مجالات المدرسة.

- إمكانية استكمال الدراسة بالجامعات التكنولوجية.

- امكانية استكمال الدراسة بكلية الهندسة بعد استيفاء الشروط المطلوبة وفقا للمجموع.

- الحصول على شهادة الدبلوم نظام خمس سنوات - توفر المدرسة السكن الذي يحتوي على مطعم وصالة للمذاكرة ومسجد.

- توفر المدرسة وسيلة نقل للطلبة من وإلى محافظة الإسكندرية.

- تدريبات ميدانية للطلبة في أثناء فترة الدراسة.

وجدير بالذكر أن المدرسة نتاج شراكة بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مع هيئة الطاقة الذرية، وهيئة محطات الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، وهيئة المواد النووية، وهيئة الرقابة النووية والاشعاعية، وصندوق التعليم حياة القومي الخيري.

ويمكن للطلاب تسجيل الرغبات من خلال الرابط: https://dualedu.moe.gov.eg