«الشباب والرياضة» تعقد اجتماعا تنسيقيا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان

عقدت وزارة الشباب والرياضة اجتماعا تنسيقيا مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA ومركز خدمات التنمية cds والمؤسسة الاستشارية للتنمية «اتجاه» لتقييم أنشطة أندية السكان بالمحافظات بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائها.

العائد والمردود من التدريبات

وسيتم اختيار عدد من المحافظات لعمل تقييم العائد والمردود من التدريبات التي تم تنفيذها، والخاصة بقضايا السكان والصحة الإنجابية، والزواج المبكر وزواج الأطفال، والممارسات الضارة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، وسيتم إجراء مقابلات مع المنسقين ومديري مراكز الشباب والمستفيدين لعمل التقييم.

تمكين الشباب والتعاون مع المنظمات

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الاهتمام ببرامج تمكين الشباب والتعاون مع المنظمات التي تقدم برامج توعية للشباب، وخاصة فيما يخص السكان، إذ بلغ عدد أندية السكان 431 ناديا داخل 27 محافظة، ويجرى تنفيذ أنشطة وفعاليات منها المسرح التفاعلي، الغناء، جلسات التوعية والتي تلقى اهتماما كبيرا من الشباب.

وسبق هذا اللقاء، عقد وزير الشباب والرياضة لقاء مع مسؤولي بعثة المنتخبات الوطنية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 لمؤازرتهم، إذ طالبهم بالظهور بالشكل والآداء الكبير الذي يليق باسم منتخب مصر وبذل كل الجهد للمنافسة على أكبر عدد من الميداليات.