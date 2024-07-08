مصطفى عمار: العلمين الجديدة تحولت من أرض الموت إلى مدينة الجمال والسلام

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إن العلمين الجديدة كانت أرضا يسكنها الموت وكانت بها أكثر من 13 مليون لغم، والإرادة المصرية والقوات المسلحة والمهندس والعامل كانت قادرة على تطهير الأرض من الألغام، لتتحول العلمين من أرض يسكنها الأشباح لمدينة عالمية يسكنها السلام والجمال والبهجة والفرحة وكل المعاني الجميلة.

50 ألف عامل مصري يشاركون في تجهيزات المهرجان

وأضاف «عمار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «دراسة واقتصاد» مع عبدالفتاح مصطفى على «الراديو 9090»، أن 50 ألف عامل مصري شاركوا في التجهيز لمهرجان العلمين وهو رقم كبير، موضحًا أن المهرجان هذا العام مرجح أن يستقبل مليون زائر ويحتاج للكثير من العمال لتلبية احتياجتهم، منوهًا بأن مهرجان العلمين سيكون موسما للعمل.

وتابع: «العلمين لم تعد مرتبطة بشهور الصيف وأصبحت ممتدة طول العام وهناك دراسة بالجامعات والمدارس».