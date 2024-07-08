يبدأ الخميس المقبل.. رابط شركة تذكرتي لحجز حفلات مهرجان العلمين

أيام قليلة وتبدأ فعاليات مهرجان العلمين الترفيهي في نسختة الثانية، والذي يقام في مدينة العلمين الجديدة صاحبة أجمل إطلالة على البحر المتوسط، حيث الأجواء الساحرة على مدار اليوم، وجدول فعاليات فنية وثقافية متنوع ومختلف ومن المتوقع أن يحقق جذبا كبيرا بعد النجاح الذي حققته النسخة الأولى من المهرجان العام الماضي.

رابط شركة تذكرتي لحجز حفلات مهرجان العلمين

القائمون على مهرجان العلمين، حرصوا على تسهيل عمليات حجز تذاكر الحفلات سواء من داخل مصر أو خارجها، إذ يمكن الحجز من خلال الرابط الإلكتروني لشركة تذكرتي هنـــــــا.

طرق وخطوات حجز تذاكر حفلات مهرجان العلمين

- الدخول على موقع تذكرتي.

- إدخال البيانات المطلوبة بدقة (الاسم- رقم الموبيل- البريد الإلكتروني).

- الضغط على أيقونة الحفلة التي تريد حضورها.

- تحديد عدد التذاكر المراد حجزها.

- تحديد طريقة الدفع لحجز الحفل.

3 أيام على انطلاق مهرجان العلمين

وتبدأ فعاليات النسخة الثانية من مهرجان العلمين بعد 3 أيام من الآن، إذ تبدأ يوم الخميس المقبل الموافق 11يوليو، وتستمر الحفلات والفاعليات حتى 31 أغسطس المقبل.