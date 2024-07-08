زعيم أغلبية البرلمان: لجنة متابعة بيان الحكومة تبدأ عملها خلال ساعات

علق عبدالهادي القصبي زعيم الأغلبية في البرلمان على بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المكلف أمام النواب لنيل ثقة البرلمان، قائلاً: «رئيس الوزراء استطاع بنجاح استعراض ملامح البرنامج الخا ص بالحكومة لمدة ثلاث سنوات».

خطاب رئيس الوزراء أمام البرلمان

وتابع «القصبي» خلال مداخلة تليفونية عبر برنامج «كلمة أخيرة»، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة «ON»: «رغم أن خطاب رئيس الوزراء ورد إلى المجلس في شكل كامل ولكن إلقاء مدبولي له اليوم شهد استعراضا لأهم محاوره الرئيسية»، مشددا على أن مدبولي رصد أهم التحديات الكبرى مطلقا على حكومته أنها بالفعل حكومة تحديات في ظل التحديات الإقليمية والعالمية والتي أثرت بدورها على مصر عبر ضغوط اقتصادية لامست المواطن وأثرت عليه.

دور البرلمان مهم وهو صوت الناس

وأوضح أن دور البرلمان مهم وهو صوت الناس ونرصد متطلباتهم؛ فنواب الشعب يعيشون وسط الناس، ونبدأ باستخدام الأدوات الرقابية لمتابعة الأداء ومساءلة الحكومة؛ فالنواب جزء من نسيج الشعب، ونتابع المشكلات مثل التيار الكهربائي نعاني منه كأي مواطن ولدينا أبناء في الثانوية العامة.

وكشف أنه في غضون 24 ساعة سيتم إعلان تشكيل اللجنة المعلن عنها من قبل المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب والمنوط بها لمتابعة بيان الحكومة، ويجرى استعراض وجهة نظر كل وزير كل في مجاله وتحيل اللجنة تلك المقاطع إلى اللجان المتخصصة كل فيما يعنيه، ونأخذ ملاحظات اللجان ويتم التداول فيها مع الوزراء ثم نعد بيانا مجمعا يعرض في الجلسة العامة حتى ينظر المجلس في منح الثقة للحكومة من عدمه.

وتابع: «الناس ممكن تتخيل أن دورنا ينتهي بمنح الثقة أو من عدمه بالعكس تماما ده النواب يبدأون في متابعة برنامج الحكومة لحظة بلحظة، ونقيم وفقا للمستهدفات معدلات الانحراف بالإيجابية والسلبية لأن هناك محددات زمنية موجودة في هذا البرنامج».