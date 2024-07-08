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عمرو خليل: الحكومة تعهدت في برنامجها بالاهتمام بملف بناء الإنسان

كتب:

محمد عزالدين
11:42 م | الإثنين 08 يوليو 2024
الإعلامي عمرو خليل

الإعلامي عمرو خليل

قال الإعلامي عمرو خليل إن الحكومة المصرية تعهدت في برنامجها بالاهتمام بملف بناء الإنسان، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، باعتبارها ركيزة أساسية للتنمية، وتحقيق التقدم المنشود، وذلك عبر بناء المزيد من المدارس الجديدة.

وأضاف «خليل»، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه كانت أيضا محددات الأمن القومي المصري، في صدارة البرنامج الحكومي، خصوصا في ظل منطقة تشهد اضطرابات متزايدة في الفترة الأخيرة ما كان له تأثير كبير على مصر في مختلف المجالات.

المهمة صعبة أمام الحكومة المصرية الجديدة لتحقيق طموحات الشعب المصري

وتابع: «المهمة صعبة أمام الحكومة المصرية الجديدة لتحقيق طموحات الشعب المصري، وستتحمل المسؤولية كاملة عن تنفيذ برنامجها سواء أمام الرئيس المصري أو نواب الشعب في مجلس النواب المصري».

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