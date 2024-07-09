«الإسكان» تطلق خطة لزيادة المساحات الخضراء في المدن الجديدة.. ممشى ومنتزهات

بدأت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خطة جديدة لزيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء والفراغات العامة، في المدن الجديدة والعمران.

ملامح الخطة الجديدة

تنشر «الوطن» خلال التقرير التالي أبرز وأهم ملامح الخطة الجديدة التي يتبناها المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وهي كالتالي:

1- جميع المدن الجديدة تتمتع بمسطحات خضراء بمساحات كبيرة، مما يحقق جودة الحياة للمواطن المصري، كما تحتل مسطحات الخضراء 25% من مساحة مدينة المنصورة، حيث تبلغ مساحتها حوالي 1800 فدان.

2- عملت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلال الفترة الأخيرة، على تخفيف الكثافات السكانية والازدحام الذي يسبب ارتفاع معدلات التلوث في العمران القائم، من خلال شق محاور الطرق وتنفيذ حدائق ومسطحات خضراء تمتد على مئات الأفدنة.

مساحة المسطحات الخضراء بمدينة المنصورة الجديدة

3- تضم معظم المدن الجديدة حدائق مركزية، وفي مقدمتها الحدائق المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتي تبلغ مساحتها نحو ألف فدان.

مسطحات خضراء

4 - جميع المدن الجديدة التي تتمتع بإطلالة بحرية أو نيلية كما يتم تنفيذ ممشى أخضر بها، ليكون متنزهًا ومتنفسًا لسكانها، وسكان الإقليم الذي تقع فيه، للحد من التغيرات المناخية، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة

5 - جرى زيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء والفراغات العامة بالعمران القائم، نتيجة عدد من المشروعات المنفذة والتي يجري تنفيذها، ومنها: حديقة تلال الفسطاط بمحافظة القاهرة بمساحة 500 فدان، وغيرها من المشروعات الكبرى بالقاهرة التاريخية.