7 ورش تدريب مجانية.. فتح باب التسجيل بمبادرة «القوة في الشباب»

أعلن المجلس الأعلى للثقافة فتح باب التسجيل في برنامج مبادرة «القوة في الشباب» والتي ينظمها المجلس في الفترة من 5: 22 أغسطس 2024، والتي تأتي في إطار خطة عمل وزارة الثقافة فيما يخص تنفيذ خطة التنمية المستدامة بشكل عام وفي مجال دعم ورعاية الموهوبين والنابهين الشباب على وجه الخصوص.

وتتضمن إقامة عدد من اللقاءات الفكرية والمحاضرات العامة والورش التدريبية؛ يشارك بها نخبة من الكتاب والمفكرين والمؤرخين والفنانين والإعلاميين والباحثين وتهدف لترسيخ أهمية الحوار الثقافي وتبادل الآراء بين كبار المثقفين وشباب المثقفين، حيث تستهدف مشاركة الشباب من سن 18 وحتى 35 سنة، وتمتد فعاليات المبادرة خلال شهر أغسطس على مدار ثلاثة أسابيع.

ويجري خلالها تنظيم 8 محاضرات رئيسية يحاضر بها كبار المفكرين والفنانين والمتخصصين وذلك على النحو التالي:

برنامج فعاليات المبادرة:

أولا: المحاضرات العامة

محاضرة افتتاحية يقدمها الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، ثم محاضرة بعنوان «ما التاريخ!»، يقدمها الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، ومحاضرة «علم الاجتماع في عالم متغير» تقدمها الدكتورة منى الحديدي، أستاذة علم الاجتماع ورئيسة لجنة الشباب بالمجلس.

ومحاضرة «الثقافة الرقمية والذكاء الاصطناعي» يقدمها المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمي، و«تكوين الهوية المصرية»؛ يلقيها الدكتور عماد أبو غازي، استاذ الوثائق بكلية الآداب جامعة القاهرة ووزير الثقافة الأسبق.

ومحاضرة «القدرة على التسامح» يلقيها الدكتور سعيد المصري أستاذ علم الاجتماع بجامعة القاهرة والأمين العام الأسبق للمجلس، و«المسرح والتعبير الإنساني» يلقيها الدكتور محمد الشافعي أستاذ علوم المسرح بجامعة 6 أكتوبر، «القيادة المجتمعية: كيف يكون للشباب دوراً فعالاً» يقدمها مصطفى عز العرب، معاون وزير الشباب والرياضة.

ثانياً: الورش التدريبية

1- ورشة الشعر، يدرب خلالها الشاعر أحمد حسن، عضو لجنة الشعر بالمجلس.

2- ورشة «القصة القصيرة» - وتقوم بالتدريب د. عزة بدر- القاصة والروائية وعضو لجنة السرد بالمجلس.

3- ورشة الدراماتورج تقدمها الكاتبة رشا عبد المنعم.

4- ورشة «التمثيل» أحمد السيد أبو موسى المخرج والفنان المسرحي.

5- ورشة الإخراج المسرحي يقدمها عصام السيد الناقد والمخرج المسرحي عضو لجنة المسرح بالمجلس.

6- ورشة الإلقاء، يقدمها الإعلامي د. حسين حسني - المذيع يقناة الغد وعضو لجنة الشباب بالمجلس الأعلى للثقافة.

7- مبادئ السوشيال ميديا يقدمها محمد فاضل - الباحث والمتخصص في مجال تكنولوجيا.

وعلى الراغبين من الشباب تحت 35 سنة بالاشتراك في المبادرة تعبئة نموذج التسجيل أونلاين من خلال صفحة أمانة المؤتمرات على فيسبوك.