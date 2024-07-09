انخفاض كبير في أسعار الدواجن بالأسواق.. هذا سعر الكيلو اليوم | عاجل

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن شهدت تراجع بنحو 10 جنيهات للكيلو اليوم في الأسواق إذ سجل سعر الكيلو اليوم الثلاثاء نحو 9-7-2024، تسليم أرض المزرعة 70 جنيها.

أسعار الدواجن اليوم

وأكد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كيلو الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة سجل اليوم نحو 70 جنيها، بانخفاض 6 جنيهات في الكيلو، مضيفا أنّ السعر يصل للمستهلك النهائي في حدود 78 جنيها.

تراجع أسعار الدواجن

وأضاف «السيد» أن ترجع أسعار الدواجن يرجع إلى زيادة العروض، الاتجاه إلى الاستهلاك الأكبر إلى اللحوم، خاصة فترة الأعياد، بالإضافة إلى توافر الأعلاف بالأسواق بعد جهود الدولة في الفترة الأخيرة للأفراج عن كميات كبيرة من الجمارك.

- وسجلت أسعار الدواجن البيضاء بلغ نحو 70 جنيها تسليم أرض المزرعة، وتباع للمستهلك بسعر 82 جنيها للكيلو.

- سعر كيلو الدواجن البلدي سجل نحو مبلغ 95 جنيها في المزرعة، وتصل اليوم الإثنين إلى المستهلك بسعر قيمته 100 جنيه.

- سعر الدواجن الساسو اليوم نحو 93 جنيها للمستهلك.