أسعار تذكرة عرض «صاحبة السعادة» ونادر عباسي في مهرجان العلمين

ساعات قليلة تفصلنا عن الحدث الترفيهي الأقوى والأكبر في المنطقة العربية، إذ تستعد مدينة العلمين لإطلاق النسخة الثانية من مهرجان العلمين في تلك المدينة الساحرة التي خطفت أنظار العالم، وأصبحت وجهة سياحية أولى للكثيرين، ويأتي المهرجان بالتزامن مع انتهاء امتحانات صفوف النقل وبدء إجازة نهاية العام، ليستعد الكثير من الأسر لقضاء عطلة صيفية مميزة برفقة الأبناء، ويكون المهرجان فرصة كبيرة للاستمتاع بتلك العطلة، نظرا لما يتضمنه من حفلات غنائية وعروض مسرحية وتوك شو، وغيرها الفعاليات الأخرى.

ومن أبرز تلك الفعاليات عرض «صاحب السعادة» للفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس مع الموسيقار الكبير نادر عباسي، إذ يتم تنظيم مهرجان العلمين تحت شعار (العالم علمين)، ونوضح من خلال هذا التقرير موعد وأسعار تذاكر عرض إسعاد يونس والموسيقار نادر عباسي في المهرجان، وفق موقع تذكرتي، كالتالي:

موعد عرض إسعاد يونس ونادر عباسي في مهرجان العلمين

وحددت إدارة المهرجان موعد عرض إسعاد يونس والموسيقار نار عباسي في مهرجان العلمين، ليكون يوم الخميس الموافق 25 يوليو الجاري، ليتم تنظيم الحفل على المسرح الروماني المدينة التراثية بمدينة العلمين.

أسعار تذاكر عرض إسعاد يونس ونادر عباسي في مهرجان العلمين

وهناك فئتان من أسعار تذاكر عرض إسعاد يونس ونادر عباسي في مهرجان العلمين، الفئة الأولى Free seating، يصل سعرها إلى 600 جنيه، والفئة الثانية VIP Middle free seating، يصل سعرها إلى 1500 جنيه، ويبدأ الحفل في تمام الساعة 10 مساء، ويستمر حتى الساعة 11:59 مساء، وفق موقع تذكرتي.

تفاصيل عرض إسعاد يونس ونادر عباسي

تقدم الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس في حفلة صاحبة السعادة بمهرجان العلمين نخبة من روائع الموسيقار عمار الشريعي في الأفلام والمسلسلات، من بينها رأفت الهجان وأراييسك وهارون الرشيد وحديث الصباح والمساء والزيني بركات وامرأة من زمن الحب وزيرينيا، ويقود الأوركسترا التي تتكون من 92 عازف وعازفة وكورال المايسترو المصري العالمي نادر عباسي، كما نستمتع باغاني عمار الشريعي بصوت النجمة كارمن سليمان والنجم لؤي لأول مرة بشكل اوركسترالي كامل.