استعلم الآن.. نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في عدد من المحافظات

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تستعد المحافظات لإعلان نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024، إذ استمر تلقي طلبات التظلم لمدة 15 يومًا، وكذلك أسبوعين من غلق باب التظلمات لمراجعة الطلبات وإعلان النتيجة، فيما يترقب الطلاب إعلان النتيجة آملين في الحصول على درجات لكي يتمكنوا من الالتحاق بالثانوية العامة أو إحدى بدائل الثانوية العامة التي يحلمون بالالتحاق بها.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن موعد ظهور نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية 2024 في المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

متى تضاف درجات التظلم للصف الثالث الإعدادي؟

وبحسب مديريات التربية والتعليم في بيانات سابقة، فإنّ درجات التظلم للصف الثالث الإعدادي تضاف لمجموع الطالب في حالة كان له درجات بالتزامن مع ظهور نتيجة التظلمات، والتي تكون بعد انتهاء تقديم طلبات التظلم بـ 15 يومًا.

نتيجة التظلمات برقم الجلوس الشهادة الإعدادية 2024

وخصصت عدة مديريات تربية وتعليم بالمحافظات، روابط إلكترونية للحصول على نتيجة التظلمات برقم الجلوس الشهادة الإعدادية 2024 بسهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى المدرسة، بينما تُعلن باقي المحافظات النتائج في المدارس.

نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

ويمكن للطلاب والطالبات معرفة، نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 من خلال الدخول على رابط نتيجة التظلمات عبر موقع مديرية التربية والتعليم عبر الضغط «هنا»، والضغط على أيقونة تظلمات الشهادة الإعدادية والانتظار حتى ظهور النتيجة.

وكان جرى فتح باب تظلمات الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الجيزة اعتبارًا من 2 وحتى 17 يونيو المنصرم.

تظلمات الشهادة الإعدادية القاهرة 2024

وبدأ تقديم طلبات تظلمات الصف الثالث الإعدادي بالقاهرة في الفترة من الإثنين 3 وحتى 18 يونيو المنصرم، فيما ظهرت نتيجة التظلمات برقم الجلوس الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة، مطلع الأسبوع الجاري ويمكن الإطلاع عليها إلكترونيًا بسهولة ويسر من خلال موقع مديرية التربية والتعليم عبر الضغط «هنا».

نتيجة التظلمات برقم الجلوس الشهادة الإعدادية الترم الثاني

وأوضحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في بيان لها، إنّه تم غلق باب التظلمات يوم 6 يوليو المنصرم، على أن يتم إعلان نتيجة التظلمات برقم الجلوس الشهادة الإعدادية الترم الثاني يوم 22 يوليو الجاري.

نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

وظهرت نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية، أول أمس الموافق 7 يوليو الجاري، إذ تم إعلانها رسميًا في كافة المدارس، موضحةً إنّه سيتم إضافة الدرجات للطالب الذي له الحق في درجات بصورة فورية، وكذلك إعادة رسوم التظلم له.

تظلمات الشهادة الإعدادية القليوبية

وانطلق تقديم تظلمات الشهادة الإعدادية القليوبية السبت 22 يونيو المنصرم، وحتى 7 يوليو الجاري، فيما تستمر أعمال تصحيح التظلمات لمدة 15 يومًا على أن يتم إعلانها يوم 22 يوليو الجاري.

نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالمحافظات

ويتم إعلان نتيجة تظلمات الشهادة الإعدادية بالمحافظات، وفقًا لموعد بدء التظلم في كل محافظة على حدة، بينما كشفت مديريات التربية والتعليم إنّه سيجرى إعلان نتيجة التظلمات بعد مرور 15 يومًا كاملة على انتهاء تلقي طلبات التظلمات.