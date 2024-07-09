مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 للطلاب القدامى.. «الهندسة» بـ69 ألف جنيه

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 للطلاب القدامى أكثر ما يشغل تفكير طلاب الجامعة في الوقت الحالي، بعد اعتماد نتيجة الترم الثاني في مختلف الكليات، لذا يرغبون في معرفة المصاريف من أجل الدفع في الترم الجديد لاستكمال الدراسة في البرامج الجامعية.

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 للطلاب القدامى

وأشارت جامعة المنصورة الجديدة في بيان لها إلى أن مصاريف الجامعة لـ2024، تم تحديدها لمختلف المستويات الدراسية للطلاب القدامى، والتي جاءت كالتالي:

- كلية الأعمال: 46 ألف جنيه

- كلية المعاملات القانونية: 46 ألف جنيه

- برامج علوم المنسوجات 58 ألف جنيه

- برامج هندسة المنسوجات: 58 ألف جنيه

- كلية الهندسة 69 ألف جنيه

- برامج علوم الحاسب: 69 ألف جنيه

- كلية طب الأسنان 97 ألف جنيه

- كلية الصيدلة الإكلينيكية: 85 ألف جنيه

- كلية التمريض: 31 ألف جنيه

- كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية: 39 ألف جنيه

أوراق التقديم بجامعة المنصورة الجديدة

وفي سياق متصل فتحت جامعة المنصورة الجديدة التقديم إلى الجامعة في مختلف الكليات لطلاب الثانوية العامة، من خلال تقديم عدد من الأوراق بعد الانتهاء من التقديم الإلكتروني على موقع الجامعة، وجاءت الأوراق كالتالي:

- شهادة إتمام الثانوية العامة وصور منها

- شهادة ميلاد الطالب وصور منها

- صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر

- صورة بطاقة الرقم القومي للطالب

- نموذج 2 جند لطلاب الذكور

- 6 صور شخصية

- إيصال دفع المصروفات

مصاريف جامعة المنصورة الجديدة 2024 للثانوية العامة

ويمكن للطلاب معرفة كافة التفاصيل الخاصة بمصاريف الدراسة في جامعة المنصورة الجديدة 2024 للطلاب الثانوية العامة في مختلف البرامج من خلال الدخول لهذا الرابط من هنا.