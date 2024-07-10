عدد المساجد والزوايا والكنائس في محافظة القاهرة 2024

كشف تقرير محافظة القاهرة أنّ إجمالي عدد المساجد الحكومية والأهلية على مستوى المحافظة بلغ 3450 مسجدا وعدد الزوايا الحكومية والأهلية 3884 زاوية، كما تضم أحياء المنطقة الجنوبية أكبر عدد من المساجد بواقع 1128 مسجدًا، أما أقل عدد من المساجد يوجد بالمدن الجديدة بعدد 365 مسجدا.

عدد الكنائس في القاهرة

وفيما يتعلق بعدد الكنائس بالقاهرة، أوضح أنّ عدد الكنائس 461 كنيسة على مستوى العاصمة، ويوجد بالمنطقة الشمالية أكبر عدد من الكنائس وبلغت 107، أما أقل عدد من الكنائس يوجد بالمنطقة الشرقية وبلغت 74 كنيسة على مستوى العاصمة.

عدد الأئمة والوعاظ

وأوضح التقرير أن عدد الأئمة والخطباء بالمساجد الحكومية والأهلية بالمحافظة 1761 إمامًا وخطيبًا، كما بلغ عدد مقيمي الشعائر والمؤذنين 1093 مقيم شعائر ومؤذنًا وبلغ عدد العمال بتلك المساجد 6376 عاملًا.

وأشار إلى أن عدد الأئمة والخطباء بأحياء المنطقة الشرقية 608 أئمة، و451 مقيم شعائر ومؤذنا، و2505 عمال، أما المنطقة الغربية تضم 259 إماما وخطيبا و124 مؤذنا و178 عاملا، أما المنطقة الشمالية 199 إماما وخطيبا، 227 مقيم شعائر، و1104 عمال، أما المنطقة الجنوبية تضم 424 إماما، 258 مقيم شعائر، و1667 عاملا.