في أقل من 24 ساعة.. ضبط تشكيل عصابي حاول سرقة عقار تحت الإنشاء في بدر

أعلنت وزارة الداخلية أنّه استكمالا لجهود أجهزة البحث الجنائي في قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتي أمن القاهرة والشرقية، بشأن ما تبلغ لغرفة النجدة بالقاهرة فجر أمس، بمحاولة بعض الأشخاص سرقة عقار تحت الإنشاء بزهراء العاصمة في دائرة قسم شرطة بدر، وإطلاق أحدهم أعيرة نارية من سلاح ناري لترويع المواطنين ليتمكنوا من الهرب مستخدمين سيارة إلنترا بيضاء.

وأسفرت التحريات وجمع المعلومات عن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وتبين تكوينهم تشكيلا عصابيا يضم 9 أشخاص لهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق مديريتي أمن القاهرة والشرقية، تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة الأسلاك الكهربائية ومستلزمات السباكة ومواتير المياة من العقارات تحت الإنشاء.

وضُبط بحوزة المتهمين 3 سيارات يتم استخدامهم في ارتكاب وقائع السرقات، إضافة إلى السيارة والبندقية الخرطوش المستخدمان في ارتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات، وأسلحة بيضاء، وكمية من المسروقات متحصلات وقائع أخرى، ومبالغ مالية متحصلة من وقائع السرقة، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية والوقوف على ما ارتكبه عناصر التشكيل من وقائع أخرى وملاحقة عملائهم.