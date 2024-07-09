شهدت أسعار عملات دول البريكس مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك خلال منتصف التعاملات اليومية، إذ سجل سعره في البنك الأهلي نحو 12.75 جنيه للشراء ونحو 12.79 جنيه للبيع.

أسعار عملات دول البريكس

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار عملات دول البريكس، اليوم الثلاثاء 9-7-2024، وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها مواقع البنوك عبر الإنترنت.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 12.75 جنيه للشراء ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الريال البرازيلي مقابل الجنيه المصري نحو 8.90 جنيه خلال تعاملات اليوم.

سعر الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري

سجّل سعر صرف الروبية الهندية مقابل الجنيه المصري نحو 0.51 جنيه.

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري نحو 6.45 جنيه للشراء، و6.51 جنيه للبيع.

سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري

وصل سعر صرف البيزو الأرجنتيني مقابل الجنيه المصري إلى نحو 0.055 جنيه مصري.

سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري

سجل سعر صرف الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري نحو 0.50 جنيه مصري.