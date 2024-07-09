وزير الري عن أسبوع القاهرة للمياه: منصة عالمية للحوار حول المناخ

أكّد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري مكانة أسبوع القاهرة للمياه كمنصة عالمية مهمة للحوار حول قضايا المياه، مشيرًا إلى تطوره ليصبح ملتقىً يجمع مختلف الدول والمنظمات الإقليمية والدولية والخبراء من جميع أنحاء العالم.

مشاركة دولية متزايدة

أوضح «سويلم» أنّ أسبوع القاهرة للمياه شهد تطورًا ملحوظًا في عدد المشاركين منذ انطلاقته عام 2018، خاصةً من الدول الأفريقية، متوقعًا ازدياد عدد المشاركين في النسخة المقبلة، خاصةً مع تزامنها مع أسبوع المياه الأفريقي التاسع.

دور مهم في تعزيز مكانة المياه

لعب أسبوع القاهرة للمياه دورًا هامًا في تعزيز مكانة قضايا المياه على الساحة الدولية، إذ كان بمثابة حدث تحضيري لمؤتمر المناخ COP27، وساهم في وضع كلمة المياه 5 مرات في القرار الجامع للمؤتمر، كما قاد الحوار التفاعلي الثالث للمياه في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه عام 2023.

تركيز على المياه والمناخ

سيُركز أسبوع القاهرة السابع للمياه الذي يُعقد في الفترة من 13 إلى 17 أكتوبر 2024 تحت عنوان «المياه والمناخ: بناء مجتمعات قادرة على الصمود» على تعزيز الوعي بأهمية العلاقة بين المياه والتغيرات المناخية، وبحث الحلول لزيادة قدرة الدول على الصمود في مواجهة هذه التغيرات.

شراكات جديدة وآفاق واسعة

أشار سويلم إلى أنّ توقيع اتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي ستُسهم في الوصول إلى حلول خلاقة لتحديات المياه في دول جنوب المتوسط وشمال أفريقيا، مؤكّدًا أهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة والبحث عن حلول مبتكرة لضمان أمن واستدامة موارد المياه.