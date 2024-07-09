سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك بنهاية التعاملات

استقر سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك المصرية خلال نهاية التعاملات، إذ سجل في بنك قناة السويس بالنسبة للشراء 48.04 جنيه والبيع 48.13 جنيه، وبنك التنمية الصناعية 47.90 جنيه للشراء و48 جنيهًا للبيع.

ونرصد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9-7-2024 في البنوك المصرية نهاية التعاملات، في السطور التالية بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي اﻟﻣﺻري، بـ12.82 جنيه للشراء، و12.85 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھﻠي اﻟﻣﺻري

سجل ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻷھلي اﻟﻣﺻري 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك ﻣﺻر

وبالنسبة لسعر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك ﻣﺻر 12.79 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻟﺑرﻛﺔ بـ12.73 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ

وعن ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في ﺑﻧك اﻹﺳﻛﻧدرﯾﺔ بـ12.80 جنيه للشراء و12.83 جنيه للبيع.

ﺳﻌر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي

سعر اﻟرﯾﺎل اﻟﺳﻌودي في اﻟﺑﻧك اﻟﺗﺟﺎري الدولي CIB بـ12.75 جنيه للشراء، و12.84 جنيه للبيع.