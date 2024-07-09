سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2024 بالبنوك

شهد سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 9-7-2024، حالة من الاستقرار في مختلف البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، إذ سجل سعره في البنك الأهلي نحو 12.75 جنيه للشراء ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، وفقا لآخر تحديث لسعر الريال السعودي عبر المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي نحو 12.75 جنيه للشراء ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي نحو 12.7 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

وتراجع سعر الريال السعودي في بنك مصر بنسبة 0.16%، ليسجل نحو 12.75 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

كما بلغ سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية بنحو 0.08%، ليسجل نحو 13.76 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 12.78 جنيه للشراء، ونحو 12.81 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري

وبلغ سعر الريال السعودي في البنك العقاري المصري نحو 12.44 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في المصرف العربي الدولي

وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في المصرف العربي الدولي بنحو 0.08% ليسجل نحو 12.76 جنيه للشراء، ونحو 12.79 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني

وسجل سعر الريال السعودي في بنك الكويت الوطني نحو 12.68 جنيه للشراء، ونحو 12.81 جنيه للبيع.