حي حلوان: تطهير ترعة الرشاح من القمامة والمخلفات

بدأ حي حلوان أعمال تطهير ورفع وإزالة المخلفات الناتجة عن أعمال التطهير من ترعة الرشاح بمنطقة الملاءة، حيث يتم التخلص من نواتج التطهير والقمامة والمخلفات علي جانبي الترع باستخدام لوادر وسيارات ومعدات الحي.

إزالة التعديات على الصرف

وأكد سمير محمود سكرتير حي حلوان، ضرورة التصدي للتعديات على المجاري المائية بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وأهمية بذل الجهود لتوعية المواطنين بالحفاظ على سلامة الترع والمصارف.

وأوضح أنّه في ظل حرص الدولة على التعامل بكل حزم مع التعديات على أملاك الدولة والحفاظ على ممتلكات الدولة ومحاسبة المتعدين وإعلاء كلمة القانون، أزال حي حلوان التعديات على قطعة الأرض المخصصة للأبنية التعليمية جنوب تقسيم سيماف وغرب إسكان محافظة القاهرة، والمتضمن إزالة التعديات وهي عبارة عن قطعة أرض محاطة بسور من الطوب الأحمر بارتفاع مشروع وغرفة من الطوب الأحمر وسقف من الخشب بمسطح 100م تقريبا، وتمت إزالة التعديات وإخلاء قطعة الأرض خالية من الأشخاص والشواغل لعدم التعدي عليها مرة أخرى وتسليمها تسليم نهائي.

مواجهة مخالفات البناء

وأكد سكرتير حي حلوان، متابعة ملف إزالة التعديات ومخالفات البناء بصورة مستمرة للحفاظ على أملاك الدولة وهيبة الدولة على أراضيها، بحضور اللجنة المشكلة من مندوب التخطيط العمراني بمحافظة القاهرة ومندوب الادارة الهندسية لأملاك المحافظة ومدير الأملاك بالحي ومدير إدارة التنظيم بالحي ومدير المنطقة الجنوبية للأبنية التعليمية بالقاهرة ومدير الأملاك للأبنية التعليمية.