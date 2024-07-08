رئيس حي شرق مدينة نصر يُوجه بسرعة إنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء

ناقش اللواء أحمد جوده، رئيس حي شرق مدينة نصر، مع مديري الإدارات التنفيذية الداخلية والمتابعة الميدانية والإعلام والمحلات والإشغالات والإنارة والطرق والمركز التكنولوجي بالحي، أهم الإجراءات اللازمة لتطوير وتحسين مستوى أداء إدارات الحي، وسبل التصدي للمُعوقات وحل المشكلات المُواجهة لهم من أجل تقديم خدمات أفضل تهدف إلى إرضاء المواطن وتساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

نماذج التصالح

وأكد رئيس حي شرق مدينة نصر، أهمية التركيز على سُرعة إنهاء نماذج التصالحات في مخالفات البناء، وتكثيف حملات إحكام الرقابة على السلع الغذائية، وحملات تطبيق قانون المحال التجارية الجديد وغيره مع الالتزام التام بإنهاء الأعمال المطلوبة على وجه السرعة، حيث يتم تسيير لجان على المحلات للتعريف بأهمية قانون المحال وضرورة التقديم للحصول على ترخيص.

تحليل مخدرات

كما استقبل اللواء أحمد جودة، رئيس حي شرق مدينة نصر، اليوم لجنة الكشف على المُخدرات بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان برئاسة مجلس الوزراء لإجراء تحاليل مخدرات للعاملين بالحي، وأعرب رئيس الحي عن خالص الشكر والتقدير على الجهد المبذول من اللجنة لمصلحة العمل.