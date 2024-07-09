مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 للوافدين.. ما الأوراق المطلوبة؟

يتطلع الطلاب الوافدين لمصر إلى معرفة مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024، لتحديد مسألة التقديم للالتحاق بها أم لا، بالإضافة لرغبتهم في معرفة الأوراق المطلوبة لمختلف الكليات والتخصصات سواء الشعبة العلمي علوم أو رياضة أو الأدبية.

مصاريف جامعة المنصورة الأهلية 2024 للوافدين

وحددت جامعة المنصورة الأهلية في بيان مصاريف الجامعة 2024 للطلاب الوافدين والتي جاءت كاتالي:

- مصاريف الشعبة علمي علوم:

- مصاريف كلية الطب 6000 دولار وبها برنامج الطب والجراحة.

- مصاريف كلية طب الأسنان: 6000 دولار وبها برنامج طب جراحة الفم والأسنان

- مصاريف كلية الصيدلة: 5000 دولار برنامج فارما دي وبرنامج الإكلينيكية

- مصاريف كلية التمريض:4000 دولار برنامج علوم التمريض

- مصاريف كليات قسم علمي رياضة:

- مصاريف كلية الهندسة:5000 دولار

- مصاريف كليات الشعبة الأدبية:

- مصاريف كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية: 3500 دولار برنامج ريادة الأعمال الإلكترونية وبرنامج التسويق الرقمي

أوراق التقديم للطلاب الوافدين

ويستعرض التقرير أبرز الأوراق المطلوبة من أجل التقديم في جامعة المنصورة الأهلية 2024، والتي يتم تقديمها للجامعة بعد التقديم الالكتروني للطلاب الوافدين، وهي:

- صورة الشهادة الدراسية

- صورة جواز سفر سار أو بطاقة لاجئ سارية

- صورة شهادة الميلاد

- صور شخصية

-صورة اختبار القدرات إن وجد

- إيصال سداد تكاليف الفصل الدراسي الأول