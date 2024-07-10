«ليلة لا تنسى».. مهرجان العلمين يحتفي بإبداعات عمار الشريعي 25 يوليو

صورته وهو يحتضن عوده الخشبي بينما تتحرك أنامله بانسيابية شديدة على الأوتار، وتصعد ألحانه العذبة تغوص في مشاعر المستمعين ووجدانهم، لا تستطيع سنوات طويلة من الغياب محوها، بالرغم من مرور 12 عاما على رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي إلا أنه ما زال حيا في وجدان الجمهور العربي بأعماله الخالدة التي أصبحت جزءا أصيلا من الذاكرة الموسيقية لأجيال عديدة، لذلك يطل الشريعي على جمهوره من خلال أعماله الأيقونية في الدورة الثانية من مهرجان العلمين.

ينظم مهرجان العلمين 2024 ليلة لا تنسى للاحتفاء بإبداعات الموسيقار الراحل عمار الشريعي، والتي تمتزج فيها الموسيقى بالكلمات والأصوات الشدية، في حضرة صاحبة السعادة إسعاد يونس، وذلك يوم الخميس 25 يوليو الجاري على المسرح الروماني بمدينة العلمين، حيث يعتبر الحفل حلقة استثنائية من البرنامج.

تفاصيل حفل إبداعات عمار الشريعي في مهرجان العلمين 2024

وعلى مدار ساعتين من المقرر أن تعزف الأوركسترا المكونة من 29 عازفا وعازفة بقيادة المايسترو العالمي نادر عباسي، نخبة من روائع الموسيقار عمار الشريعي في الأفلام والمسلسلات من بينها «رأفت الهجان»، «امرأة في زمن الحب»، «حديث الصباح والمساء»، «زيزينيا»، «اراييسك»، «الزيني بركات» و«هارون الرشيد»، وسيتمكن الجمهور من الاستمتاع بأغاني عمار الشريعي بصوت النجمة كارمن سليمان والنجم لؤي لاول مرة بشكل اوركسترالي كامل خلال الحفل.

أسعار تذاكر حفل عمار الشريعي

وتتراوح أسعار تذاكر الحفل ما بين 1500 جنيه لتذكرة الـ VIP و600 جنيه للتذكرة العادية، ومتاح للحجز عن طريق موقع «تذكرتي».