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معلومات عن مسرحية حبيبتي من تكون.. «أول عروض مهرجان العلمين»

كتب:

ضحى محمد
12:22 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
مسرحية حبيتي من تكون

مسرحية حبيتي من تكون

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق الدورة الثانية من مهرجان العلمين، الذي يشهد عددا كبيرا من الحفلات والعروض المسرحية، أولها عرض مسرحي عن السيرة الذاتية للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ، يحمل اسم «حبيبتي من تكون».

معلومات عن العرض المسرحي حبيبتي من تكون أول العروض المسرحية بالعلمين

- وتعرض مسرحية «حبيبتي من تكون» حياة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، وقصة بحثه عن حبيبته، ومراحل متعددة عن قصص الحب التي عاشها ومشواره الفنى منذ بدايته وحتى شهرته.

- جرى تصميم العرض في لندن تحت إشراف خبراء بريطانيين وعرب، وأخرجه المخرج خيري بشارة.

العرض المسرحي حبيبتي من تكون

- المميز خلال العرض تقديم باقة من مقتنيات خاصة بالفنان الراحل والتي تعرض لأول مرة، وعدد من الصور النادرة.

- قدم شخصية العندليب الفنان الشاب محمود الغندور.

- عرضت المسرحية لأول مرة ضمن فعاليات موسم الرياض، وقد صمم خصيصًا لتقديمها مسرح خاص وحمل اسم «العندليب» على مساحة 1500 متر، متضمنًا قاعة تحتوى على مقتنيات خاصة للفنان الراحل تُعرض لأول مرة.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.