لمدة 12 سنة.. تفاصيل قرض أصحاب المعاشات من بنك القاهرة

يوفر بنك القاهرة الحكومي برامج تمويل مختلفة من بينها قرض لأصحاب المعاشات بقيمة تمويل تصل إلى مليون جنيه، بضمان تحويل المعاش.

وبحسب جدول برامج التمويل لشهر يوليو 2024 من الموقع الرسمي لبنك القاهرة، يبدأ القرض الشخصي لأصحاب المعاشات من 3 آلاف جنيه حتى مليون جنيه.

تفاصيل الحصول على قرض لأصحاب المعاشات

مدة التقسيط تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 12 عامًا، والفائدة تصل إلى 29% متناقصة أي ما يعادل تقريبًا 10.27% ثابتة.

شرط الحصول على القرض من بنك القاهرة

ومن الشروط الحصول على قرض لأصحاب المعاشات أن السن لا يتجاوز الـ70 عامًا في نهاية مدة القرض، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

المستندات المطلوبة للحصول على القرض من بنك القاهرة

يحتاج بنك القاهرة من العميل للحصول على القرض صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وإيصال مرافق لا يمر عليه 3 أشهر سواء مياه أو كهرباء أو غاز، وخطاب تحويل المعاش صادر من مكتب التأمينات التابع له.