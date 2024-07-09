خطوات فتح حساب في بنك القاهرة.. إليك الشروط والمميزات

يجهل كثير من العملاء الجدد الخطوات الصحيحة لفتح حساب في بنك القاهرة، للاستفادة من الخدمات المصرفية الإلكترونية، لذا نقدم دليلًا شاملاً ومبسطًا لفتح حساب في بنك القاهرة، والأوراق المطلوبة، والشروط، والمميزات، وفقا للموقع الرسمي للبنك.

خطوات فتح حساب في بنك القاهرة

1. زيارة الموقع الرسمي لبنك القاهرة على الإنترنت.

2. إدخال البيانات:

- الرقم القومي.

- البريد الإلكتروني النشط.

- رقم الجوال المكون من 11 رقمًا.

3. التحقق: الضغط على عبارة «أنا لست روبوت».

4. الضغط على «التالي» والانتقال إلى صفحة أخرى لاستكمال البيانات.

5. التسجيل: النقر على «تسجيل».

6. استلام التفاصيل: سيصل رسالة تحتوي على بيانات الحساب عبر البريد الإلكتروني والجوال.

الأوراق المطلوبة

يحتاج فتح حساب في بنك القاهرة، إلى المستندات التالية:

1. صورة وأصل بطاقة الرقم القومي سارية المفعول.

2. سداد الرسوم المستحقة:

- 40 جنيها لإصدار بطاقة الخصم المباشر.

- 40 جنيها لإنشاء حساب جديد.

3. إيصال حديث للكهرباء أو الغاز أو المياه.

4. صورة من شهادة الميلاد للقصر دون 21 عامًا.

شروط فتح الحساب

لضمان الموافقة على طلب فتح الحساب، يجب توافر الشروط التالية:

1. ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

2. أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

3. الحد الأدنى لفتح حساب هو 1000 جنيه مصري.

مميزات فتح حساب في بنك القاهرة

بنك القاهرة يوفر العديد من المزايا للعملاء، منها:

1. دفتر شيكات خاص بالحسابات الجارية.

2. إنهاء المعاملات المالية عبر الخدمات الإلكترونية والهاتف المحمول.

3. مرونة في السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلي.

4. خدمة سداد الفواتير عبر التحويلات المالية.

5. خصم على الشراء والسحب المباشر.

6. خدمة الإيداع والسحب من فروع البنك في المحافظات.

7. اشتراك مجاني في الخدمة الصوتية التفاعلية للأفراد.

8. تحويل الراتب من الجهة الحكومية إلى الحساب الشخصي مباشرة.