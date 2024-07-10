بدء توافد طلاب الثانوي العام على لجان امتحانات الجيولوجيا وعلم النفس والجبر

يتوافد الآن طلاب الصف الثالث الثانوي على لجان امتحانات الثانوية العامة على مستوى الجمهورية، إذ يؤدي طلاب الشعبة العلمية علوم، الامتحان في مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويؤدي طلاب الشعبة العلمية الرياضيات الامتحان في مادة الرياضيات البحتة الجبر والهندسة الفراغية، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع.

ويؤدي طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، الامتحان في مادة مقاييس المفاهيم «اللغة الإنجليزية»، بينما يؤدي طلاب مدارس المكفوفين الامتحان في الفترة الأولى مادة علم النفس، وفي الفترة الثانية يؤدون الامتحان في مادة علم الاجتماع.

تفتيش طلاب الثانوية العامة قبل دخول اللجان الامتحانية

ويمر طلاب الصف الثالث الثانوي، بعدد من إجراءات التفتيش بالعصا الإلكترونية على بوابات لجان الامتحانات، للكشف عن أي أجهزة الكترونية هاتف محمول أو ساعة إلكترونية، وفقًا لتعليمات وزير التربية والتعليم، بتنفيذ كل إجراءات التفتيش بحزم ودقة قبيل دخول اللجان وحظر الدخول بأي أجهزة إلكترونية.

متابعة سير الامتحانات

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنّ غرفة العمليات المركزية قبل بدء الامتحان، اطمئنت على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما تابع فريق العمل بالغرفة سير الامتحان بجميع المحافظات، والاطمئنان على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.