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رئيس الوزراء: نحن في مرحلة بناء الدولة بما يليق بمستوى المواطن المصري

كتب:

محمد عزالدين
05:34 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الدولة في حاجة للمزيد من العمل حتى تكون على المستوى اللائق للمواطن المصري، مواصلا: «نحن في مرحلة بناء الدولة بما يليق بمستوى المواطن المصري».

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب أول اجتماع لمجلس الوزراء بتشكيله الجديدة نقلته قناة اكسترا نيوز: «الدولة المصرية نجحت في إنشاء محاور وشق طرق بتكلفة كبيرة، بالإضافة إلى وسائل النقل الجماعي مثل مترو الأنفاق والقطارات».

وتابع: «في عامي 2008 و2010 هل تتذكرون كيف كان حجم شبكة الشوارع في مصر؟ وبعد الثورة كم كان يستغرق وقت المشوار الواحد؟ ساعتين أو 3 ساعات ذهابا ومثلها في العودة.. كان هذا الأمر تكلفة كبيرة من حيث الوقود والوقت والتلوث والأمراض، وأؤكد أن الدولة المصرية في حاجة إلى جهد كبير جدا حتى تنتقل إلى مصاف الدول المتقدمة، ولدينا تحديات غير مسبوقة محيطة بنا».

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بقلم محمد عزالدين