آخر تطورات حالة أحمد سليمان الصحية.. محتاج تبرع بالدم

أزمة قلبية مفاجئة تعرض لها أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، وما زال باقيًا في المستشفى لإجراء العديد من الفحوصات، ليود الكثيرون معرفة آخر تطورات الحالة الصحية الخاصة به، وهل سيخضع لأي عمليات جراحية أخرى؟

آخر تطورات الحالة الصحية لـ أحمد سليمان

قبل ساعات كتب إبراهيم عبد الله مستشار مجلس إداراة الزمالك عبر صفحته الخاصة، بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «باذن الله تقوم بالف سلامة يا أحمد، محتاجين تبرع بالدم فصيلة B للكابتن أحمد سليمان بشكل عاجل».

أحمد سليمان يخضع لعملية جراحية أخرى

كما خرج عبد الله جورج عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، في تصريحات تلفزيونية موضحًا سبب الأزمة التي تعرض لها أحمد سليمان: «أحمد سليمان كان بيشتكي من بعض الآلام من فترة، وكان من المفترض أن يجري بعض الفحوصات، لكن تلاحم الأزمات في الزمالك، كان شغله الشاغل وأخد من تركيزه الأساسي في حياته».

وتابع «جورج»: «أحمد سليمان سيخضع خلال الساعات المقبلة، إلى إجراء المزيد من الفحوصات، ومن الوارد جدًا أن يخضع إلى عملية أخرى».

العملية يوم الأربعاء المقبل

كما كشف مصدر من داخل نادي الزمالك أن الحالة الصحية أحمد سليمان ربما يلجأ إلى إجراء عملية قلب مفتوح، وذلك في حالة عدم تحسن الحالة بعد قسطرة القلب، يوم الأربعاء المقبل.