الأرصاد تعلن أصعب أيام الموجة الحارة وموعد انتهائها.. عاجل

قالت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّ بداية موجة صيفية تشهد ارتفاعات في معدلات الحرارة، رغم أن الأيام الماضية شهدت معدلات حرارة معتدلة، موضحة أنّ درجات الحرارة ارتفعت اليوم بمعدل درجتين عن أمس.

وتوقعت ارتفاع درجة الحرارة أيضا أيام الأربعاء والخميس والجمعة حتى تصل إلى 40 درجة في الظل، كما تصل إلى 45 درجة في محافظات الصعيد.

درجة الحرارة 40 في القاهرة الكبرى

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الساعة 6» على قناة «الحياة» من تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنّ ارتفاع درجة الحرارة ناتج عن انخفاض نسب الرطوبة، مؤكدة أنّ نسبة الرطوبة تزيد في المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وبالتالي تقل درجات الحرارة بين 34 لـ36 فترة النهار، على أنّ تكون درجة الحرارة يومي الخميس والجمعة في القاهرة الكبرى 40 درجة خلال فترة النهار.

اصطحاب غطاء رأس عند التعرض للشمس

وتابعت: «موجة الارتفاع تستمر حتى يوم الأحد المقبل وتبدأ في الانخفاض من يوم الاثنين وهذه الموجة ناتجة عن منخفض الهند الموسمي، وارتفاع في طبقات الجو العليا، فيجب على المواطنين تجنب التعرض للشمس وعند الطوارئ يجب اصطحاب غطاء رأسي للحماية من أشعة الشمس والإكثار من السوائل»