4 ظواهر تضرب البلاد الأيام المقبلة.. و«الأرصاد» تحذر من موجة حارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة، والظواهر الجوية التي تشهدها البلاد بدءا من غد الثلاثاء حتى الأحد المقبل.

بدء الموجة الحارة

وحذرت «الأرصاد» من ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الغد الثلاثاء على كل الأنحاء، كبداية لموجة حارة، ليسود طقس شديد الحرارة والرطوبة نهارا على أغلب الأنحاء، وحار رطب على السواحل الشمالية، ومائل للحرارة والرطوبة ليلاً على أغلب الأنحاء.

وتوقعت «الأرصاد» هبوب رياح معتدلة أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومن بين الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد انتشار الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية السريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ارتفاع نسب الرطوبة

وتوقعت «الأرصاد» أن تتراوح نسبة متوسط الرطوبة على القاهرة الكبرى بين 80 -85 ليلاً، بينما تسجل على السواحل الشمالية ما بين 85-90 درجة، وتتراوح بين 60-65 على شمال الصعيد، أما جنوب الصعيد فبين 34-40 درجة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة وفقا لتوقعات الأرصاد الجوية على النحو التالي:

درجات الحرارة الثلاثاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 38 والمحسوسة 40 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 والمحسوسة 35 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 39 والمحسوسة 41 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 40 والمحسوسة 42 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 35 والمحسوسة 38 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 42 والمحسوسة 44 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 42 والمحسوسة 43 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 45 والمحسوسة 45 درجة مئوية.