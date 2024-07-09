مراجعة ليلة الامتحان في مادة الجيولوجيا للثانوية العامة.. «أهم التريكات»

يستعد طلاب الثانوية العامة شعبة علمي علوم؛ لخوض امتحان الجيولوجيا والعلوم البيئية، المقرر عقده غدًا الأربعاء، من خلال تجميع أهم النقاط في المادة ومراجعتها بتركيز لتحقيق التفوق والنجاح.

ونستعرض في التقرير التالي، مذكرة لأهم نقاط وعناصر أبواب مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية للثانوية العامة لحل أي أسئلة صعبة، يقدمها مدرس أول الجيولوجيا، علي فتحي، لـ«الوطن»، لمساعدة الطلاب على الإلمام بأهم أجزاء المنهج.

عدد أسئلة امتحان الجيولوجيا

يُذكر أن عدد أسئلة الاختيار من متعدد لامتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024 نحو 44 سؤالا، بينما يكون عدد الأسئلة المقالية سؤالين فقط، ويقدر مجموع درجات الامتحان كاملًا بـ60 درجة.

ووفقًا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يشترط حصول الطالب على نسبة 50% على الأقل للنجاح في امتحان الجيولوجيا للثانوية العامة 2024، أي الحصول على نصف درجة الامتحان وهي 30.