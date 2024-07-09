السكة الحديد: لجنة لتحديد أسباب خروج قطار عن القضبان.. لم يسفر عن إصابات

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه أثناء مسير القطار رقم 657 تحيا مصر بخط «مطروح - محرم بك» بين محطتي جلال والضبعة، حدث خروج البوجي الأمامي للعربة الثانية من القطار عن شريط السكة الحديد بدون حدوث أي إصابات، ونتج عن ذلك توقف خط «مطروح - محرم بك».

أكدت الهيئة في بيان، أنه على الفور جرى الدفع بفرق الصيانة والمعدات والأوناش لرفع العربة والاستعداد بالسكة لاستعادة التشغيل المعتاد.

ووجه نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بدفع لجنة فنية لإعداد تقرير عاجل عن الأسباب التي أدت إلى ذلك، وسرعة الاستعداد بالسكة لتشغيل خط «مطروح - محرم بك» على وجه السرعة.