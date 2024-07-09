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قصواء الخلالي: هناك مؤشرات إيجابية بعد أول اجتماع لمجلس الوزراء

كتب:

شريف سليمان
09:57 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
الاعلامية قصواء الخلالي

الاعلامية قصواء الخلالي

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنّ مساحات الاتصال السياسي على مستوى الدولة تتحرك بشكل إيجابي بعد التشكيل الجديد لحكومة الدكتور مصطفى مدبولي.

وأضافت الخلالي، خلال تقديمها برنامج في المساء مع قصواء، المذاع على سي بي سي، أنّ تحركات الوزراء على الأرض يضمن وصول صوت المواطن ومعرفة مشاكله وهو ما نتمنى حدوثه.

مؤشرات إيجابية للوزراء الجدد

ولفتت إلى أنّ أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد التشكيل الجديد يعطي مؤشرات إيجابية بالأداء المنتظر، مؤكدة أنّ هناك توجيهات بالاهتمام والتواصل مع الإعلام والصحافة.

وذكرت أنّ المحافظين بدأوا التحرك على أرض الواقع من خلال جولات ميدانية مثل محافظات كفر الشيخ وأسوان والدقهلية والبحيرة؛ للاستجابة لمطالب المواطنين، موضحة أنّ رئيس الوزراء أكد الاهتمام بحضور الجلسات البرلمانية وتخصيص أيام محددة للقاء النواب والرد على أسئلتهم ومطالبهم، منوهة بأنّ هذا الأمر شيء مقدر وإيجابي.

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