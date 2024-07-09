طرق الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024.. الرابط والخطوات

تتيح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للمواطنين عدة طرق للاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024، ولذا نستعرض لكم عبر السطور التالية رابط وطرق الاستعلام عن الفاتورة لشهر يوليو عبر الإنترنت بالخطوات، وأهم المعلومات الضرورية.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024

تبدأ أولى خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024، بالدخول على موقع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة من خلال هذا الرابط، ثم اتباع الخطوات حسب كل طريقة، وهي كالتالي:

اختيار شركة الكهرباء التي تتبعها منطقتك.

الضغط على «الاستعلام عن الفواتير».

إدخال رقم العداد.

الضغط على «استعلام».

ستظهر فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024 مع تفاصيلها.

يجب التأكد من إدخال رقم العداد بشكل صحيح، ويمكنك طباعة الفاتورة أو حفظها على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال تطبيق الهاتف

الدخول على تطبيق «كهرباء مصر» بعد تحميله من متجر Google Play أو App Store.

تسجيل الدخول باستخدام رقم هاتفك المسجل لدى شركة الكهرباء.

الضغط على «الاستعلام عن الفواتير».

اختيار شهر يوليو 2024.

ستظهر فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024 مع تفاصيلها.

يجب التأكد من تسجيل رقم هاتفك بشكل صحيح لدى شركة الكهرباء كما يمكنك دفع الفاتورة إلكترونيًا من خلال التطبيق.

الاستعلام عبر مراكز الخدمة التابعة لشركات الكهرباء

التوجه إلى أحد مراكز الخدمة التابعة لشركة توزيع الكهرباء في منطقتك.

إبراز بطاقة الرقم القومي.

طلب الاستعلام عن فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024.

سيقوم موظف المركز بطباعة الفاتورة لك.

الاستعلام عبر الخط الساخن لشركة توزيع الكهرباء

الاتصال بالخط الساخن لشركة توزيع الكهرباء في منطقتك.

إبراز رقم العداد.

سيقوم موظف خدمة العملاء بإبلاغك بقيمة فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2024.

يشار إلى أن الخط الساخن لوزارة الكهرباء هو «121»، وقد تختلف أرقام الخطوط الساخنة حسب شركة توزيع الكهرباء.