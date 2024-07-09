ساق واحدة تكفي «محسن» لممارسة كرة القدم وبيع الحلويات: «لعبت مع منتخب مصر»

تارة تجده واقفا أمام مشروعه الخاص لبيع الحلويات الشرقية، وتارة أخرى يركض خلف الكرة داخل الملعب، لدرجة أنّ محسن ممدوح، البالغ 30 عاما، كان يلعب ضمن الفريق الأول بمنتخب مصر للساق الواحدة؛ ليعيش الشاب حياته حائرًا بين لقمة العيش وتحقيق الطموح.

البداية كانت عام 2015، أثناء وقوف «محسن» بجانب عربة لبيع الحلويات، بمنطقة فيكتوريا التابعة لمحافظة الإسكندرية، تعرض لحادث أدرى إلى بتر قدمه.

حالة من الحزن الشديد انتابت «محسن»، ودخل في حالة شديدة من الاكتئاب دامت لمدة 6 أشهر، إذ وجد نفسه فجأة عاجزا بقدم واحدة في ساعات معدودة.

يروي «محسن»، لـ«الوطن»، أنّ الحادث الذي تعرض له غير حياته تمامًا، فبعد نصف عام من العزلة المصحوبة بالاكتئاب، قرر العمل في مهنة «الكاشير» بأحد المطاعم، وفي الوقت نفسه مارس الرياضة من خلال الذهاب لصالة الألعاب الرياضية «الجيم»، مضيفا: «في البداية كنت شغال في بيع الحلويات، بعد الحادثة صحابي ساعدوني إني أشتغل كاشير في مطعم، ووقتها قررت أرجع للرياضة عن طريق الجيم».

«محسن» بين لقمة العيش والطموح

معاناة «محسن» أنجبت الآمال والطموحات، إذ لم يكتف بـ«الجيم» بل ذهب لأحد النوادي الموجودة في الإسكندرية، وقرّر تعلم السباحة، وأثناء وجوده بإحدى الرحلات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، اقترح عليه أحد المدربين تعلم كرة القدم، الأمر الذي جعله يدخل في حالة من الحيرة الممزوجة بالفرحة.

فرحة «محسن» بالعودة لكرة القدم

في الوقت نفسه، عاد «محسن» للعمل في الحلويات الشرقية، ودشن مشروعا جديدا بالإسكندرية، وبدأ تعلم كرة القدم بـ«الساق الواحدة»، إذ أكد خلال حديثه مع «الوطن»: «كنت مبسوط ومش عارف هعمل ايه، والكابتن بتاعي بدأ يعلمني الأساسيات، ازاي هجري وهباصي، واتعلمت في أسبوع وانضميت لنادي اسمه المستقبل في إسكندرية، وكسبت بطولة الجمهورية من حوالي 3 سنين، وبحاول أوفق بين شغلي وبين لعب كرة القدم».

انضمام «محسن» لمنتخب مصر

كان «محسن» يعشق لعب كرة القدم ويشارك كثيرا بالدورات الرمضانية قبل الحادث، ما جعل شغفه يعود مرة أخرى، وينضم لنادي المقاولون العرب وزد، وحاليا يشارك مع فريق البنك الأهلي، كما أنه لعب مع منتخب مصر للساق الواحدة بعد ظهوره بأداء جيد.