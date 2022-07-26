القصة الكاملة لاستجابة الرئيس لعلاج شاب بالشرقية بعد معاناة 4 سنوات

وقت قصير يفصل بين استغاثة الشاب «إبراهيم محمود عبدالعزيز»، 23 سنة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومناشدته التدخل لعلاجه من عدة أمراض يعاني منها منذ 4 سنوات، ليتفاجأ وأسرته باستجابة سريعة من الرئيس، وتنطلق سيارة إسعاف مجهزة إلى منزله في «منشأة أبو عمر»، شمال محافظة الشرقية، وتنقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتلقي العلاج اللازم.

مأساة الشاب العشريني مع المرض

مأساة الشاب العشريني، ابن محافظة الشرقية، بدأت منذ نحو 4 سنوات وفي بداية دراسته بالجامعة، بعد تعرضه لحادث تصادم، وعن ذلك تحدث «إبراهيم» قائلاً لـ«الوطن»: «كنت أعيش حياة طبيعية، مثل أي شاب يفكر في المستقبل وطموحاته بعد الانتهاء من دراسته بالجامعة، وفجأة انقلبت حياتي رأساً على عقب، فالمرض لم يفارقني، ورحلة البحث عن العلاج طيلة 4 سنوات لم تجد نهاية حتى الآن، ولم أجد من أستغيث به بعد الله عز وجل، سوى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية».

الشاب يشكر الرئيس بعد استجابته لعلاجه

وتابع بقوله: «بمجرد إبلاغي باستجابة الرئيس، شعرت أنه ليس رئيساً فقط، وإنما أب وإنسان أيضاً، لم يتأخر أو يتوانى عن استغاثة مواطن وصلت إليه وعلم بها»، مقدماً الشكر للرئيس على هذه الاستجابة السريعة.

وأوضح أنه تعرض لحادث تصادم أثناء ذهابه إلى جامعة الزقازيق، وكان أكثر الركاب تضرراً نتيجة ذلك الحادث، حيث تعرض لإصابات خطيرة في جميع أنحاء جسده، مشيراً إلى أنه أجرى الكثير من العمليات الجراحية والعلاحات ولكن لم يقدر له الشفاء بشكل كامل.

ولفت إلى أنه حاول التغلب على مرضه، وأكمل دراسته، وكان والده وشقيقه الأكبر يساعدانه على الذهاب إلى الجامعة لأداء الامتحانات، مضيفاً أنه حصل على ليسانس آداب قسم جغرافيا، ويكمل حالياً دراسته بتحضير دبلومة تربوي.

وأشار إلى أنه بعد استجابة الرئيس، تم نقله إلى مستشفى الزقازيق الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وأن لجنة طبية مكونة من عدد من الأطباء قاموا بتوقيع الكشف عليه، تمهيدا لتحديد برنامج علاجه، لافتاً إلى أنه يرقد حالياً في وحدة العناية المركزة بالمستشفى الجامعي.

واختتم «إبراهيم» حديثه موجهاً الشكر للرئيس، ومعربا عن أمنيته بأن تستكمل رحلة علاجه هذه المرة، ولا تتخلى عنه المستشفيات كما حدث في أوقات سابقة.

التقرير الطبي لحالة الشاب المريض

ومن جانبه، قال الدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة الزقازيق، إنه فور استقبال الشاب، تم تشكيل لجنة طبية ضمت 5 تخصصات طبية من أساتذة كلية الطب والاستشاريين بالمستشفيات الجامعية، ضمت تخصصات جراحة الفم والأسنان، والوجه والفكين، والأنف والأذن والحنجرة، والتجميل وجراحة العيون، والأشعة والتخدير، وتم إجراء الفحوصات اللازمة للشاب.

وأشار إلى أن التقرير الطبي أظهر معاناة الشاب من وجود تشوهات في عظام الوجه، ومشكلات بفتحة الفم، ومفصل الفك، كما يعاني من حول وازدواجية في الرؤية، مع تشوه في شكل عظام الوجه.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه يجري إعداد برنامج للجراحة والعلاج، تحت إشراف الدكتور عبدالسلام عيد، عميد كلية الطب، ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.