يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي

يحرص المتهمون بالحفاظ على أجسامهم تناول المشروبات الصحية، وهناك مشروبات ربما يجهل البعض فوائدها، ومن ضمنها الحليب الذهبي، فما أبرز الفوائد التي يعطيها للجسم؟

الحليب الذهبي

هو مشروب طبيعي عبارة عن لبن مضاف له الكركم، ما يعطي له لونا ذهبيا، وفقًا لما ذكرته نيفين عبد التواب أخصائية التغذية خلال حديثها مع «الوطن»، ويحتوي هذا المشروب على العديد من الفوائد أبرزها:

مضاد للأكسدة

يحتوي هذا المشروب على كبيرة كبيرة من مضادات الأكسدة، التي تعمل على تقليل ظهور التجاعيد، وتحافظ على خلايا الجلد من التلف، كما يساعد على تعزيز صحة الجهاز المناعي، وتحسين عملية الهضم.

تقليل الشعور بالاكتئاب

يحتوي الحليب الذهبي، على مادة الكركمين وهي مادة تتواجد في الكركم المضاف إلى الحليب، ويعمل الكركمين على تحسين المزاج، وتقليل الشعور بالاكتئاب وتحسين صحة العقل، ووفقًأ لما ذكرته أخصائية التغذية، ينصح بتناوله قبل النوم.

تحسين مستوى السكر

يستطيع مرضى السكر تناول هذا المشروب، دون الخوف من ارتفاع معدل السكر في الدم، كما يعمل المشروب على خفض مستوى السكر في الدم، وينصح بتناوله عند ارتفاعه.

آلام العظام

يحتوي الحليب الذهبي، على العديد من المكونات، التي تساعد على تخفيق آلام العظام والمفاصل، بالإضافة إلى أن اللبن في حد ذاته يعد عنصر أساسي لتعزيز صحة العظام، نظراً لاحتوائه على الكالسيوم.