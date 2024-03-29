خالد البلشي: خبر وفاة حماتي كان صدمة كبرى.. وظللت أبكي

روى الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، أصعب المواقف التي مرت عليه في حياته، كان أولها وفاة والدة زوجته بعد والدها بشهرين، تاركين خلفهما أسرة مكونة من 5 أبناء، أكبرهم ابنة عمرها 19 عامًا، والتي كانت خطيبته في ذلك التوقيت، قبل أن تصبح زوجته.

صدمة نقيب الصحفيين بعد وفاة والدة زوجته

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «الراديو 9090»، ويقدمه الكاتب الصحفي أحمد الخطيب: «الموضوع كان صعب بالنسبة لي، لأن معاهم 5 أبناء، أكبرهم زوجتي نفيسة كان عندها 19 سنة، محمد كان أصغرهم كان في أولى ابتدائي، في اليوم دا مجموعة أطفال أكبرهم 19 سنة بياخدوا خبطتين من أصعب الخبطات، والخبطة التانية جاية بعنف شديد».

وعن كواليس تلقيه خبر وفاة والدة زوجته، قال: «عرفت الخبر من خلال مكالمة هاتفية من زوجتي نفيسة الفجر، بتقولي بهدوء شديد أنا أمي ماتت، اتهزيت بشدة، وبتقولي كمان سناء أختها راحت المستشفى، أنا معرفتش أقولها إيه بصراحة، قفلت معاها ودخلت الحمام وقعدت أبكي بحرقة شديدة، مكونتش متصور الـ 5 دول هيعيشوا إزاي».

كيف استقبل خالد البلشي خبر وفاة والدة زوجته؟

وتابع: «في بكائي دا عمال أعاتب ربنا، ليه العيال الصغيرة طيب ذنبها إيه طيب، إيه اللي عملوه عشان ياخدوا الضربتين دول بسرعة، إيه اللي عملته نفيسة عشان تشيل الشيلة دي بدري كده، وقلت لأمي بعد ما انتهت من صلاة الفجر: هو دا مش حرام».

وأكمل: «بعدها قمت لبست هدومي وبلا وعى طلعت ركبت العربية وسافرت على شغلي، ودماغي بتروح وتيجي لغاية ما وصلت الشغل وقعدت كده، وقلت لنفسي هو إيه اللي أنا عملته دا، قلت أنا المفروض مكاني يبقى في حتة تانية، مكاني أبقى معاهم، واقف معاهم، وبعد ما كنت وصلت القاهرة، رجعت تاني روحتلهم، كنت عندهم الساعة 12 قبل ميعاد الدفنة».