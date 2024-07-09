عمرو خليل: لجان «النواب» تبدأ أولى مناقشات برنامج الحكومة غدا

قال الإعلامي عمرو خليل، إن اللجان الرئيسية في مجلس النواب، تبدأ غدا أولى المناقشات حول البرنامج الذي قدمته الحكومة الجديدة الذي يحمل عنوان «معًا نبني مستقبلًا مستدامًا».

لجان النواب تدرس برنامج الحكومة خلال 10 أيام

وأضاف «خليل»، خلال تقديم برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه وفقا للدستور والقانوني المصري، تدرس لجان مجلس النواب البرنامج الحكومي خلال 10 أيام، وتقدم تقريرا شاملا عنه إلى الجلسة العامة للمجلس.

التصويت لمنح الثقة للحكومة الجديدة

وتابع: «وفقا للمادة 146 من الدستور، يقوم مجلس النواب بالتصويت لصالح منح الثقة في الحكومة الجديدة من عدمه، وذلك وفقا لتصويت الأغلبية من الأعضاء، وتنص المادة أيضا بأن يصدر مجلس النواب قراره بشأن حصول الحكومة على ثقة أغلبية أعضاء المجلس في مدة لا تزيد عن 30 يوما».

وأكد أنه وفقا لهذه المادة من القانون، إذا لم تحصل الحكومة على ثقة المجلس، اعتُبرت مستقيلة، ويكلف رئيس الجمهورية من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة.