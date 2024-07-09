عمرو خليل: وضوح أهداف برنامج الحكومة لتحسين أحوال المواطن

قال الإعلامي عمرو خليل إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري أكد أن الحكومة الحالية هي حكومة تحديات، تعهد بتحقيق الأمن القومي بمفهومه الشامل فضلا عن تطوير السياسة الخارجية لمصر وتعزيز مشاركتها في المنظمات الدولية.

الحد من ارتفاع الأسعار

وأضاف خليل، خلال تقديمه برنامج «من مصر»، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، أنه تعهد رئيس الوزراء بالعمل للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين باعتباره من التكليفات الرئاسية المباشرة للتغيير الوزاري الجديد.

الصناعة ركيزة التنمية الاقتصادية

ولفت إلى أن رئيس الوزراء المصري شدد أيضا على أن الصناعة ستكون إحدى الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، من خلال استهداف زيادة نصيب قطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 38% من الناتج المحلي في عام 2026-2027.

وتابع: «كما أكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة ستتخذ خطوات جادة نحو تنفيذ خطة استثمارية لتوطين وتعميق الصناعة المحلية لنحو 152 فرصة استثمارية».

وأوضح أنه في القطاع السياحي، أشار رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الحكومي يستهدف جذب 30 مليون سائح بحلول 2028.

وأكد أن ملفات ومحاور متعددة في برنامج الحكومة المصرية الجديدة، هدفها تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين والحفاظ على المصالح المصرية، وتعزيز الاستثمار وتوطين الصناعة وتشجيع المنتج المحلي.