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«البلشي»: نشكر «المتحدة» على رعاية حفل جوائز الصحافة المصرية ماديا وفنيا

كتب:

شريف سليمان
11:50 م | الثلاثاء 09 يوليو 2024
الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين

الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين

وجه الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على رعاية حفل جوائز الصحافة المصرية ماديا وفنيا.

وقال «البلشي» خلال كلمته في حفل توزيع جوائز الصحافة المصرية: «بعد قرار مجلس الأمناء وفور الانتهاء من كل تفاصيل المسابقة وإعلان أسماء الفائزين حفاظا على استقلالها بدأنا رحلة البحث عن رعاة وخاطبنا كل الجهات وانتهت هذه الرحلة بموافقة رئيس مجلس الوزراء مشكورا خلال لقائي معه على رعايته ورعاية مجلس الوزراء احتفالية توزيع الجوائز».

وأوضح: «بعدها، وبعد مخاطبات مختلف المؤسسات الصحفية لم تتم الاستجابة لها، جاءتنا موافقة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على رعايتها ماديا وفنيا، وبعد تواصلنا معهم لم يتردد القائمون عليها في توفير كل الدعم للاحتفالية».

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