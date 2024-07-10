بعد إفراج قوات الاحتلال عنه.. 7 معلومات عن الأسير الفلسطيني معزز عبيات

بنبرة صوت خافتة وملامح يسيطر عليها الخوف، ظهر الأسير الفلسطيني معزز عبيات، والذي جرى اعتقاله على يد الاحتلال الغاشم منذ 9 أشهر، والتي كانت كافية لتغيير معزز عبيات من شاب فتي صاحب بنيان قوي إلى رجل يستند على أصدقائه لمساعدته على المشي.

من هو معزز عبيات

مقطع فيديو لا يتعدى ثوانٍ ظهر فيه «عبيات» وهو لا يستطيع المشي بشكل طبيعي، يتعكز على من حوله، بعدما فقد الكثير من وزنه، وبكلمات معدودة وصف تفاصيل ما مر به في أصعب 9 أشهر في حياته، ليتصدر بعدها وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف موقع «sky news» بعض المعلومات عن الأسير الفلسطيني، أبرزها:

- يدعى معزز عبيات ويبلغ من العمر 37 عامًا.

- متزوج وأب لـ 5 أبناء.

- يعيش في مدينة بيت لحم بفلسطين.

- اعتقل في أواخر شهر أكتوبر عام 2023، بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في غزة.

- أكد أنه تعرض لأكثر من محاولة قتل.

- لم يكن يعاني من أي مشكلات صحية قبل اعتقاله، وخرج من الاعتقال لا يستطيع الحركة بمفرده، وفقد الكثير من وزنه، بالإضافة لإصابة قوية في يده.

- لم تكن هذه المرة الأولى لاعتقاله، فسبق واعتقل مرتين من قبل.

الحياة في المعتقل

كشف «عبيات» عن تفاصيل صادمة، عن ما يحدث داخل المعتقلات، خلال مقطع الفيديو الذي ظهر فيه بعد الإفراج عنه، وأكد أنه تعرض لمحاولات قتل، بجانب ضغوطات نفسية عديدة، أبرزها تركه بدون طعام لفترات طويلة.