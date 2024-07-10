«فلسطين بين الماضي والحاضر والمستقبل».. وثائقي جديد على «القاهرة الإخبارية»

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، برومو الفيلم الوثائقي «فلسطين بين الماضي والحاضر والمستقبل»، والذي من المرتقب عرضه في برنامج «عن قرب»، الذي تقدمه الإعلامية أمل الحناوي.

ومن المقرر أن يعرض الوثائقي يوم الجمعة في تمام الساعة الخامسة.

وسيعرض البرنامج سلسلة حلقات وثائقية خاصة، إذ قالت الإعلامية أمل الحناوي: «سنبحر معا في مرحلة مهمة بالتاريخ الفلسطيني».

وسيعرض الفيلم شهادات وتوثيق للتاريخ الفلسطيني، واستيلاء اليهود على الأراضي الفلسطينية، إذ قال السفير أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل لديها أماني في الاحتفاظ بالأراضي العربية.

ويأتي في الفيلم كيف واجه الفلسطينيون المخططات الإسرائيلية والبريطانية لإقامة دولة يهودية على الأراضي الفلسطينية، وما الذي حققه نصر أكتوبر لدعم الفلسطينيين وقضيتهم.