خبير استراتيجي: إسرائيل تحارب نفسها وهشاشتها في القتال ظهرت بغزة

قال اللواء الدكتور إبراهيم عثمان هلال خبير استراتيجي، نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا، إن إسرائيل تحارب إسرائيل الآن، وظهرت هشاشتها في غزة.

وأضاف خلال حواره عبر برنامج في المساء مع قصواء، من تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية cbc: «عندما نرى صُنع القرار داخل قوات الاحتلال الإسرائيلي سنجد جهات رسمية مثل رئاسة الوزراء وأجهزة المخابرات ولجنة الخارجية والدفاع ووزارة الدفاع ولجان الكنيست».

وتابع نائب أمين عام مجلس الدفاع الوطني سابقًا: «ولكن هناك أجهزة أخرى تؤثر على القرار مثل المؤسسة الدينية ومشكلة الحريديم والرأي العام، وما يحدث من أهالي المحتجزين ومراكز الدراسات، كلهم لديهم آراء مختلفة، وبالتالي، فإن إسرائيل تحارب إسرائيل بآرائها، وظهرت هشاشتها في القتال بغزة».