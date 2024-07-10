أسعار السمك اليوم للمستهلك.. البلطي يسجل 60 جنيها

سجلت أسعار السمك والجمبري اليوم الأربعاء 10 -7- 2024 حالة من الاستقرار بسوق المنيب، إذ تراوح سعر السمك البلطي ما بين 60 إلى 72 جنيهًا للكيلو.

أسعار السمك اليوم

«الوطن» تستعرض سعر السمك، اليوم وفق سوق المنيب وهي كالتالي..

سعر السمك البلطي اليوم

- تراوح سعر السمك البلطي الكبير ما بين 60 إلى 72 جنيهًا للكيلو.

- سعر السمك البلطي الوسط اليوم، يتراوح ما بين 59 إلى 68 جنيهًا للكيلو.

- تراوح سعر السمك البلطي الأسواني اليوم، من 30 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

- أما عن السمك الفيلية البلطي المجمد، فتراوح ما بين 50 و250 جنيهًا للكيلو.

سعر السمك البوري اليوم

- سجل سعر كيلو السمك البوري كبير الحجم، قيمةً تتراوح من 110 إلى 140 جنيهًا.

- السمك البوري صغير الحجم، سعره ما بين 85 إلى 90 جنيهًا للكيلو.

أسعار الأسماك اليوم

- سجل سعر «السُّبيط - كاليماري» اليوم، ما يتراوح من 200 إلى 380 جنيهًا.

- سعر كيلو مكرونة سويسي اليوم، يتراوح ما بين 75 إلى 130 جنيهًا.

- يتراوح سعر الكابوريا اليوم من 40 إلى 180 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك «القاروص - لوت» من 90 إلى 160 جنيهًا.

- بلغ سعر سمك الوقار من 80 إلى 160 جنيهًا.

- سعر كيلو الدنيس، يتراوح من 110 إلى 260 جنيهًا.

أسعار الجمبري اليوم

- ثبت سعر الجمبري متوسط الحجم، ليتراوح من 420 إلى 400 جنيه للكيلو.

- سجل الجمبري صغير الحجم، سعرًا يتراوح ما بين 120 إلى 310 جنيهات للكيلو.

- أما عن الجمبري المجمد، فثبت سعره ما بين 175 إلى 410 جنيهات للكيلو.