«الإفتاء» توضح حكم إنشاء مدارس داخل المساجد: الأمر في يد الجهات المختصة

تواجد المدارس داخل المساجد من الأمور المتعارف عليها منذ قديم الزمان، وانتشرت تلك الظاهرة في مصر والعراق وبلاد الشام بعد الفتوحات الإسلامية، إلاّ أنّ الأمر لا يزال محط أسئلة حول الحكم الشرعي، وهل يجوز إنشاء مدارس نظامية داخل المساجد يكون عملها في غير أوقات الصلاة.

حكم إنشاء مدارس داخل المساجد

وأجابت عن هذا السؤال دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، إنَّ إنشاء مدارس داخل المساجد أمرٌ يرجع إلى الجهات المختصة حسبما تراه محقِّقًا للمصلحة، وذلك مع مراعاة عدم خروج المسجد عن دوره الأساسي في كونه محِلًّا للصلاة والعبادة.

ولفتت الدار إلى أنّ جعلُ المساجد الآن محلًّا للتدريس النظامي -ولو بشكلٍ جزئي- أمر يرجع إلى ولي الأمر -وكذا الهيئات التي تنوب عنه- لتقدير مدى الحاجة إلى ذلك خاصة مع قيام المدارس والمعاهد والجامعات الحديثة بهذه المهمة، مع مراعاة عدم خروج المسجد عن دوره الأساسي في كونه محِلًّا للصلاة والعبادة، ولضمان عدم استغلال تلك الدعوى من قبل المتطرفين لبثِّ أفكارهم الشاذة.

المسجد منذ نشأة الإسلام

جدير بالذكر أنَّ المسجد منذ نشأة الإسلام كان هو المؤسسة التعليمية الأولى ممَّا يدل على أنَّ المسجد كان محلًّا لمدارسة العلم، لما روي عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يومٍ من بعض حجره، فدخل المسجد، فإذا هو بحلقتين، إحداهما يقرؤون القرآن، ويدعون الله، والأخرى يتعلَّمون ويُعَلِّمون، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «كُلٌّ عَلَى خَيْرٍ، هَؤُلَاءِ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ، وَيَدْعُونَ اللَّهَ، فَإِنْ شَاءَ أَعْطَاهُمْ، وَإِنْ شَاءَ مَنَعَهُمْ، وَهَؤُلَاءِ يَتَعَلَّمُونَ وَيُعَلِّمُونَ، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ مُعَلِّمًا» فجلس معهم. أخرجه ابن ماجه في "سننه".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ، كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ دَخَلَهُ لِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ» أخرجه ابن حبان في «صحيحه».