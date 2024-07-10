«النقل»: الانتهاء من تنفيذ خط سكة حديد «الفردان - بئر العبد» بالكامل

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، انتهاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر من إعادة تأهيل وإنشاء خط سكة حديد «الفردان - بئر العبد» لإعادة ربط سيناء بالقاهرة، قائلًا إنَّ «هذا هو الفرق بين دولة 2010 ودولة 2024، فالأولى سُرقت في عهدها السكة الحديد والثانية أنشأت خطوط جديدة».

تطوير منظومة السكك الحديدية

وقال الفريق كامل الوزير إنَّه يُجر حالياً العمل على استكمال منظومة السكك الحديدية بخط «بالوظة - شرق بورسعيد»، موضحًا أنَّ الخطوط تُنشأ وفق المواصفات والمعايير العالمية، وتأتي ضمن تطوير منظومة السكك الحديدية وربط جميع المحافظات ببعضها البعض سواء من خلال شبكة سكة حديد أو قطار سريع أو مواني.

وأشار نائب رئيس الوزراء في تصريحات صحفية إلى أنَّه في عام 2010 سُرقت السكة الحديد من على خط «الفردان - بئر العبد» بطول 140 كيلومترًا و450 كيلومترًا في الوادي الجديد، أما في 2024 الدولة المصرية عملت على إعادة هذه الخطوط من جديد في إطار أعمال التنمية الشاملة.

الاهتمام بتطوير العنصر البشري

وأكّد أنَّ تطوير السكة الحديد ركز على مجموعة أساسية من المحاور منها تطوير الوحدات المُتحركة ونُظم الإشارات، فضلاً عن الاهتمام بتطوير العنصر البشري، مشيرًا إلى تطوير منظومة قطارات البضائع بعد إسنادها لشركات القطاع الخاص.